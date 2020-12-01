أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محمد بن زايد: الإمارات تجربة تنموية استثنائية في العالم

Print

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للإمارات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

ويحل اليوم الوطني للإمارات في 2 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وتحتفل فيه البلاد بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

© REUTERS / STRINGER

وقال ولي عهد أبوظبي إن بلاده عازمة على "مواصلة مسيرة إنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات"، مضيفا أن "هذه المسيرة لن تتوقف، بإذن الله، مهما كانت الظروف والتحديات، لتؤكد أنها تجربة تنموية استثنائية خارج كل الحسابات والمعايير المتعارف عليها في تجارب التنمية في العالم كله قديماً وحديثاً".

واعتبر أن الإمارات قدمت خلال أزمة "نموذجاً فاعلا وإنسانيا، في التعامل مع الجائحة وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات".

وأكد أن "الإنسان هو المحور الأساسي لمشروعنا التنموي والبوصلة التي تتحرك وفقاً لها كل خططنا واستراتيجياتنا في الماضي والحاضر والمستقبل".

وتابع: "ندخل العام الخمسين من عمر دولتنا الفتية وتجربتنا الوحدوية الفريدة ونحن أكثر قوة وثقة في النفس والقدرات... وأشد عزماً على بلوغ أهدافنا خلال الخمسين سنة المقبلة".

وأعرب ابن زايد عن أمله في أن تكون الإمارات "أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئة لإنشائها".

وقال إن الإمارات "تعمل من أجل السلام الإقليمي الشامل الذي يستفيد منه الجميع ويحقق مصالح الجميع ويعزز أركان الاستقرار والأمن في المنطقة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية