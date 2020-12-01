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العراق يعلن إغلاق آخر مخيم للنازحين في كركوك

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جاء ذلك وفق بيان لوزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، أمس الاثنين، بحسب "السومرية نيوز".

وقالت جابرو إنه تم إغلاق مخيم ليلان الأول في كركوك، لتصبح المحافظة بذلك خالية من مخيمات النازحين.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani

وأشارت إلى عودة آخر 180 عائلة من المخيم المذكور إلى مناطق سكناها الأصلية، لافتة إلى أن وزارتها "مستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية للعوائل العائدة ولمدة عام".

وكانت كركوك تضم 7 مخيمات للنزوح وسط وجنوبي المحافظة، منذ عام 2014 على خلفية اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمحافظة.

والسبت الماضي، أعلنت جابرو محافظة ديالى (شرق) خالية من مخيمات النزوح "بعد إغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين، وعودة آخر 93 أسرة نازحة بواقع 586 شخصا إلى مناطق سكنهم الأصلية في أقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين".

وبشكل عام، اضطر أكثر من 5 ملايين عراقي، للنزوح وترك منازلهم في محافظات ديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد، وأجزاء من محافظة بابل، بسبب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لنحو ثلث مساحة البلاد، وعاد معظم هؤلاء النازحين إلى ديارهم بعد هزيمة التنظيم.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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