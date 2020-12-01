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لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
هل تجرؤ إيران على الرد بعد اغتيال فخري زاده؟ | نقطة حوار
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 10:24 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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