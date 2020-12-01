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تقرير: آلام البطن قد تشير إلى هذا المرض النادر

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تقرير: آلام البطن قد تشير إلى هذا المرض النادر تقرير: آلام البطن قد تشير إلى هذا المرض النادر
الأطباء: حالة قد تؤدي إلى الوفاة

تقرير: آلام البطن قد تشير إلى هذا المرض النادر

شعرت مواطنة أمريكية بألم حاد في بطنها وبدأت تتقيأ، وفي المستشفى اكتشف الأطباء أن طحالها هبط مسافة 30 سم من مكانه، في حالة نادرة تناولها تقرير بمجلة طبية متخصصة.

وحسب موقع " اليوم"، اكتشف الأطباء حالة نادرة عند مواطنة أمريكية كانت تشكو من آلام في البطن، تسمى "الطحال الضال" ويسمى أيضًا "الطحال الهاجر أو انفتال الطحال".

وتفيد مجلة The New England Journal of Medicine، بأن المريضة (36 سنة) قبل أن تصاب بهذا المرض خضعت لفحوص الكبد التي لم تكشف عن أي حالة مرضية أو تشوهات في الطحال. ولكن بعد يوم شعرت بألم حاد في بطنها وبدأت تتقيأ.

وبعد نقلها إلى مستشفى الطوارئ، خضعت لفحوص جديدة أظهرت هبوط الطحال مسافة 30 سم. ووفقًا للأطباء يعود سبب هذا الهبوط إلى الكبد المرتبط بالطحال بنظام وريدي.

وكان الأطباء في وقت سابق قد شخصوا إصابة المرأة بالتهاب الكبد، الذي تطور إلى تليف الكبد، الذي بدوره تسبب في إعاقة تدفق الدم في الدورة الدموية؛ مما أدى إلى بقاء كمية كبيرة من الدم في الطحال؛ مسببًا تضخمه؛ وبالتالي تمدد الأربطة المحيطة به.

ويشير الأطباء، إلى أن أخطر عواقب هذه الحالة، هو احتشاء الطحال الذي يؤدي إلى الوفاة.

و"الطحال الضال" مرض ناجم عن تمدد الطحال المفرط، أو عدم نمو الأربطة التي تثبته في المكان الطبيعي المخصص له؛ مما يؤدي إلى انفتاله أو الاحتشاء وحتى تمزقه.مواطنة أمريكية الطحال الضال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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