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نجران وحائل.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة

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نجران وحائل.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة نجران وحائل.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة
قالت :تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نجران وحائل.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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