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شاهد.. استنفار لليوم السادس لفتح طرق وفك احتجازات بـ95 قرية بأضم

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عبر 3 فِرَق موزعة بين المحافظة ومراكزها تغطي أكثر من 110 مواقع

شاهد.. استنفار لليوم السادس لفتح طرق وفك احتجازات بـ95 قرية بأضم

تواصل بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ولليوم السادس على التوالي -باستنفار عاجل لكل المعدات والآليات- لفتح وصيانة الطرق وفك الاحتجازات عن القرى بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة فِرَق موزعة بين شمال المحافظة ومركز الجائزة والمراكز الغربية (المرقبان، وسوق العين، وحقال، وقرى وادي العرج).

وأكد مدير العلاقات العامة ببلدية أضم يحيى المعافي، أن البلدية حريصة على تقديم خدمات الصيانة في هذه الفترة المطرية؛ مشيرًا إلى أنه تم فك احتجاز أكثر من ٩٥ قرية وصيانة أكثر من ١١٠ مواقع.

وأكد "المعافى" حرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة؛ لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم، وعدم انقطاعهم عن الخدمات؛ حيث لا يزال العمل مستمرًا حتى الآن.

شاهد.. استنفار لليوم السادس لفتح طرق وفك احتجازات بـ95 قرية بأضم

شاهد.. استنفار لليوم السادس لفتح طرق وفك احتجازات بـ95 قرية بأضم

شاهد.. استنفار لليوم السادس لفتح طرق وفك احتجازات بـ95 قرية بأضم

شاهد.. استنفار لليوم السادس لفتح طرق وفك احتجازات بـ95 قرية بأضم

بلدية محافظة أضم مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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