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النفط ينخفض.. ومزيج برنت عند 47.68 دولار للبرميل

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النفط ينخفض.. ومزيج برنت عند 47.68 دولار للبرميل النفط ينخفض.. ومزيج برنت عند 47.68 دولار للبرميل
جاء مع تأجيل محادثات "أوبك +" ووسط مخاوف بشأن المعروض

النفط ينخفض.. ومزيج برنت عند 47.68 دولار للبرميل

تراجعت النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من زيادة المعروض بعد أن أرجأ كبار المنتجين المحادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 التي قد تمدّد تخفيضات الإنتاج مع استمرار جائحة في إضعاف الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:36 بتوقيت جرينتش، انخفض افتتاح تعاملات خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 47.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:36 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من 1 بالمئة يوم الإثنين.

وانخفض West Texas Intermediate بمقدار 27 سنتاً، أو 0.6% عند 45.07 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.

ووفق رويترز مع ذلك، قفز كلا العقدين بنحو 27% في نوفمبر، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ مارس بعد تطوير لقاح COVID-19 الذي عزّز الآمال في انتعاش اقتصادي قد يعزّز الطلب على الوقود.

قالت ثلاثة مصادر لرويترز، إن "أوبك +" أرجأت المحادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل حتى الخميس.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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