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كورونا حول العالم.. الإصابات 63 مليونا و589 ألفاً و301

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كورونا حول العالم.. الإصابات 63 مليونا و589 ألفاً و301 كورونا حول العالم.. الإصابات 63 مليونا و589 ألفاً و301
تتصدّرها الولايات المتحدة.. الوفيات مليون و473 ألفاً و920 وفاة

كورونا حول العالم.. الإصابات 63 مليونا و589 ألفاً و301

أظهر أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليونا و589 ألفاً و301 حول العالم.

فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و473 ألفاً و920، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليوناً و984 ألفاً و127حالة، الثلاثاء.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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