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تغريم شركة أبل 10 ملايين يورو في إيطاليا

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تغريم شركة أبل 10 ملايين يورو في إيطاليا تغريم شركة أبل 10 ملايين يورو في إيطاليا
بسبب مزاعم مقاومة أجهزة آيفون للماء

تغريم شركة أبل 10 ملايين يورو في إيطاليا

فرضت السلطات في إيطاليا غرامة مالية على شركة أبل، بلغت 10 ملايين يورو، بسبب ادعاءات مضللة حول مقاومة بعض أجهزة آيفون للماء.

وطبقاً لـ"بي بي سي"، وجدت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية، أن مزاعم أبل لا تشمل الظروف الطبيعية، إذ كانت ادعاءات مقاومة الأجهزة للماء صالحة فقط مع النقي خلال تجارب في المختبرات.

وقالت الهيئة إن شركة أبل لا تغطي الأضرار الناجمة عن المياه في ضمان أجهزتها.

وزعمت أبل في إعلاناتها أن بعض أجهزة آيفون يمكنها مقاومة الماء على عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة.إيطاليا شركة أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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