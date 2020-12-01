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"المسند": الحالة المطرية "سقيا" تعاود نشاطها اليوم

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"المسند": الحالة المطرية "سقيا" تعاود نشاطها اليوم "المسند": الحالة المطرية "سقيا" تعاود نشاطها اليوم
توقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على هذه المناطق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو السابع من الحالة المطرية #سقيا.

وتوقع "المسند" أن تعاود #سقيا نشاطها اليوم، وقال من المتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاءٍ من #القصيم و #الحدود_الشمالية وشرقي #حائل، و #الباحة و #عسير و #جازان وجنوبي #مكة المكرّمة.الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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