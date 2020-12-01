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"الأرصاد تنبِّه 7 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد تنبِّه 7 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد تنبِّه 7 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض وجازان والباحة وعسير وحائل.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليمي والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك نبهت جازان بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة الرياض بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية وضباب مصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والقويعية والعاصمة الرياض، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر للرياض ذكرت الأرصاد أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والسليل والغاط والمجمعة وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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