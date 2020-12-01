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"فروسية حائل" يدشن غدًا حفل سباقه السابع لموسم سباقات العام الحالي

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"التبيناوي": مجموع جوائز سباق هذا الأسبوع يصل إلى 44 ألف ريال

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر غدٍ الأربعاء، حفل سباقه السابع لموسم سباقات العام الحالي 1442.

وأكد مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن مجموع جوائز سباق هذا الأسبوع تصل إلى 44 ألف ريال.

وأشار إلى أن السباق السابع يتكوّن من 5 أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط؛ حيث خصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، وخصص الشوط الثاني للخيل مفتوح الدرجات؛ فيما خصص الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الرابع مفتوح مواليد 2017 م.

أما شوط الكأس "الرئيس" فخصص للخيل مفتوح مواليد 2018 م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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