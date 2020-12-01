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"الإرياني": مجزرة الحوثي الإرهابية بالدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان

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"الإرياني": مجزرة الحوثي الإرهابية بالدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان "الإرياني": مجزرة الحوثي الإرهابية بالدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان
طالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منازل المدنيين في قرية الفازة بمديرية الدريهمي، وراح ضحيتها ثمانية مدنيين من النساء والأطفال، بينهم رضيعان، وأُصيب سبعة آخرون، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وتفصيلاً، قال "الإرياني" في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء منذ انقلابها على الدولة في اليمن، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر.

وطالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والقيام بمسؤولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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