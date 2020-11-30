أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

​بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري

Print
اقترب من التأهل لأمم آسيا 2021

​بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري

كسب السعودي الأول لكرة السلة، الاثنين، نظيره المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.


ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.


وسبق لأخضر السلة أن فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخبًا.

​بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري

​بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية