تعيين مدير جديد لفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي

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الدقهلية - رامي محمود:

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد السيد ضاحي، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالخالق المتولي براوي، للقيام بتسيير أعمال مدير فرع شمال شرق الدلتا لمدة ثلاثة أشهر خلفًا للدكتور مصبح أمين.

تضمن القرار رقم 917 لسنة 2020 بتكليف عبدالخالق، بوظيفة طبيب بشري بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير فرع شمال شرق الدلتا لثلاثة أشهر على أن يعاد العرض بالتقييم.

وشمل القرار بجواز إنهاء القرار قبل انتهاء مدته لصالح العمل ومقتضياته من قبل السلطة المختصة، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة، وتنفيذ القرار من قبل المختصين.​