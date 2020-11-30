أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تعيين مدير جديد لفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي

Print
تعيين مدير جديد لفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي تعيين مدير جديد لفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي

مصراوي Masrawy

10:55 م الإثنين 30 نوفمبر 2020

الدقهلية - رامي محمود:

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد السيد ضاحي، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالخالق المتولي براوي، للقيام بتسيير أعمال مدير فرع شمال شرق الدلتا لمدة ثلاثة أشهر خلفًا للدكتور مصبح أمين.

تضمن القرار رقم 917 لسنة 2020 بتكليف عبدالخالق، بوظيفة طبيب بشري بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير فرع شمال شرق الدلتا لثلاثة أشهر على أن يعاد العرض بالتقييم.

وشمل القرار بجواز إنهاء القرار قبل انتهاء مدته لصالح العمل ومقتضياته من قبل السلطة المختصة، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة، وتنفيذ القرار من قبل المختصين.​

128398406_456043308709978_8469084588123109988_n

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الملياردير الأمريكى "محمد حديد": مونامور غزة يجنن..والمصريين "صحابى"

الملياردير الأمريكى "محمد حديد": مونامور غزة يجنن..والمصريين "صحابى"

أخر النهار | شركة بيراميدز للتطوير العقاري تكشف تفاصيل المشروعات الجديدة لخدمة المواطن المصري

أخر النهار | شركة بيراميدز للتطوير العقاري تكشف تفاصيل المشروعات الجديدة لخدمة المواطن المصري

موجز الاخبار| الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لتطوير التعاون العسكري بين مصر و اليونان

موجز الاخبار| الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لتطوير التعاون العسكري بين مصر و اليونان

بسبب فيديوهاته عن المسيحية، اعتقال اليوتيوبر المصري أحمد سبيع

بسبب فيديوهاته عن المسيحية، اعتقال اليوتيوبر المصري أحمد سبيع

شبكة عيون الإخبارية