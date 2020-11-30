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شاهد.. جهود "بلدية شقراء" لإزالة التجمعات المائية من الشوارع والميادين.. و"سبق" ترصد

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"المدني" يحذِّر.. و"المرور" ينظِّم السير ويفك الزحام.. و"المحافظ" يوجِّه ويتابع ميدانيًّا

شاهد.. جهود

تسبَّبت الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول على محافظة شقراء في تدفق المياه في عدد من الشوارع والميادين بشكل غزير؛ ما جعل الجهات الحكومية تبذل جهودًا مكثفة لإزالة خطورة التجمعات المائية من الشوارع أولاً بأول دون تأخير.

وتفصيلاً، تعمل فِرق البلدية وآلياتها منذ الصباح الباكر في إزالة التجمعات المائية من الشوارع والميادين. كما عقد رئيس البلدية، المهندس عبدالمحسن الحمادي، اجتماعًا طارئًا لمتابعة الأعمال، والوقوف على الجهود التي تُبذل لمعالجة أي تجمع قد يعيق حركة السيارات والمركبات.

فيما قامت دوريات المرور بقيادة مدير مرور شقراء، المقدم عبدالرحمن العصيمي، بتنظيم السير، وفك أي زحام قد يطرأ من جراء هطول الأمطار الغزيرة.. وشاركت في مساعدة أصحاب المركبات المتعطلة لإبعادها عن قارعة الطريق، وأسهمت في فتح الطريق أمام المركبات الأخرى، ومنع أي تعثر لمرورها.

وفي الصدد نفسه، حذَّر مدير الدفاع المدني بمحافظة شقراء، العميد عبدالرحمن المجلي، المواطنين والمقيمين والمتنزهين من أخطار الأمطار والسيول، دعاهم لضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.

ودعا إلى الابتعاد عن بطون الأودية والسدود والتجمعات المائية التي قد تشكّل خطورة عليهم وعلى مرافقيهم.

كما تقرر الإبقاء على لجنة الأمطار والسيول بمحافظة شقراء منعقدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ الخطط المعدة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، بمتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد عبدالرحمن المجلي.

وكان محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي قد قام بجولة على عدد من الأحياء ‏والشوارع والميادين العامة أثناء هطول الأمطار، ووجّه الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الأحياء والمواقع التي بها تجمعات مائية، وسحبها فورًا.

وشدَّد على سحب ‏التجمعات المائية في الشوارع والميادين العامة، كما اتصل بعدد من رؤساء الجهات الحكومية والأمنية وذات العلاقة للاطمئنان على الأوضاع من جراء هطول الأمطار.

شاهد.. جهود

شاهد.. جهود

شاهد.. جهود

شاهد.. جهود

شاهد.. جهود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية