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المجلس العالمي للدعوة والإغاثة يكرّم الندوة العالمية بالقاهرة

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المجلس العالمي للدعوة والإغاثة يكرّم الندوة العالمية بالقاهرة

تسلم مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في القاهرة درع التكريم والتميز من الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة د. عبد الله المصلح.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مكاتب المنظمات الأعضاء بالمجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة، حيث استعرض إنجازات الأعضاء بالمجلس وخططهم المستقبلية والمعوقات التي تواجههم.

فيما أشاد "المصلح" بجهود الندوة العالمية الإنسانية وعطائها التنموي المتواصل في كثير من بلدان العالم، وثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية وشركاؤها من أعضاء المجلس في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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