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الفرنسية فرابار. أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال

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الفرنسية فرابار. أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال الفرنسية فرابار. أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال

الفرنسية فرابار. أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال

باتت الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي منافسه دينامو كييف يوم الأربعاء.


وأصبحت فرابار، التي ستكمل 37 عاماً الشهر المقبل، أول امرأة تدير مباراة بارزة في مسابقة تابعة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) حين أدارت مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي.
كما أدارت نهائي للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة وهولندا وأصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي حين لعب أميان أمام ستراسبورج في ابريل نيسان العام الماضي.
وأدارت أول مباراة لها في الدوري الأوروبي في اكتوبر حين استضاف ليستر سيتي منافسه زوريا لوهانسك..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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