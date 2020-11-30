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شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

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شملت حريملاء وضرماء وثادق ومرات وشقراء وسدير والمجمعة والزلفي والغاط

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

هطلت أمطار متواصلة منذ الصباح على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت حريملاء وثادق وضرماء وشقراء ومرات والمجمعة والزلفي والغاط وسدير والأرطاوية، والمراكز التابعة لها؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب.

وعقب الأمطار التي هطلت صباح اليوم على شمال مدينة الرياض جرت أودية الرمحية والحفنة والعتش والطيري والطوقي ومحارق وقري، وكلها تتجه لروضة التنهات.

وهطلت أمطار متوسطة على محافظة مرات، شملت مركز ثرمداء وأثيثية ولبخة وحويتة وأم سليم؛ وجرت إثرها بعض الأودية والشعاب كوادي مرات والقلتة، ووادي النخيل بثرمداء.

كما هطلت أمطار متفرقة على حريملاء والقرينة وملهم وثادق وضرماء والبرة، وجرى إثرها واديا عبيثران ورويغب، وصبت السيول في روضة الخفس وروضة نورة.

وتواصل هطول الأمطار على سدير والمجمعة والأرطاوية؛ وجرى إثرها وادي وراط جنوب سدير، وأودية الشوكي والطيري وبوضا والجنوبي، وشعيب الأرطاوي وشعيب السحيمي وشعيب حويمضة شمال شرق المجمعة. كما جرت شعاب وادي المشقر جنوب غرب المجمعة.

وهطلت أمطار على الغاط والزلفي؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب؛ إذ تدفقت المياه في روضة السبلة شرق الزلفي.

وشملت الأمطار "الديمية" بمحافظة شقراء، ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والدهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وجرت أودية العشرة والريمة والغدير في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الباطن بالقصب، ووادي المنحنى شمال مركز أشيقر. كما جرى وادي العيبة بالداهنة، وشعيب غلغل بمركز الحريق.

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري الأودية في المحافظات شمال الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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