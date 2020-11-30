أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمن السيبراني" ينظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس مكة من الابتزاز والتنمر الإلكتروني

Print
"الأمن السيبراني" ينظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس مكة من الابتزاز والتنمر الإلكتروني "الأمن السيبراني" ينظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس مكة من الابتزاز والتنمر الإلكتروني
أقامتها أمانة العاصمة المقدسة عبر الاتصال المرئي تحت شعار "نحو بيئة سيبرانية آمنة"

بادرت إدارة الأمن السيبراني بأمانة العاصمة المقدسة بعمل محاضرة توعوية عبر الاتصال المرئي لقطاع التعليم بمكة المكرمة عن كيفية تعامل الأطفال مع الابتزاز والتنمر الإلكتروني بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات تحت شعار "نحو بيئة سيبرانية آمنة".

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة الأمن السيبراني بالأمانة المهندس إبراهيم كلنتن أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التوعوية التي تقدمها الأمانة هذا العام بملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بالعالم الرقمي" مشيراً إلى أهمية توعية الأطفال عن مخاطر الأمن السيبراني والتنمر الإلكتروني وطرق الحماية منه، وكيفية الإبلاغ عن قضايا الابتزاز، وتقديم الاستشارات المباشرة والنصح والإرشاد لأوليا الأمور.

وأشار "كلنتن" إلى أن المحاضرة تضمنت عرضاً لقواعد ضبط استخدام الإنترنت وتحديد أوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية، وطرق التسجيل في المواقع الآمنة والموثوقة، وآلية التواصل مع الآخرين من خلال برامج التواصل المختلفة، إضافة إلى حث الطلاب وكسب ثقتهم في الإبلاغ عن حالات التنمر الإلكتروني التي قد يتعرضون لها، مؤكداً أهمية نشر الوعي بين الطلاب والطالبات وتزويدهم بالبرامج الثقافية التي تحد من وقوعهم في التنمر الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شبكة عيون الإخبارية