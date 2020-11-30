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"أصايل" و"عنيزة" يحسمان "الملواح" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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للصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح

حسم الصقران "أصايل" و"عنيزة" اليوم شوط مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقام في ملهم شمال مدينة الرياض، وهما للصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح.

وقطع الصقران مسافة السباق في زمن قياسي، بلغ 18 ثانية و68 جزءًا من الثانية، و18 ثانية و84 جزءًا من الثانية على التوالي، متفوقَين على المركز الثالث بفارق ضئيل، لا يتجاوز 150 جزءًا من الثانية.

وكان الشوط الأول الذي قد خُصص لفئة جير شاهين فرخ للمحترفين السعوديين قد فاز بمركزه الأول فلاج عبدالله بن هجرس الدوسري بصقره "موفق"، الذي قطع الأربعمئة متر في 18 ثانية و247 جزءًا من الثانية.

كما شهد إقامة شوط جير شاهين فرخ للمُلاك، وظفر بالمركز الأول الصقار عبدالله محمد عبدالله الدوسري بصقره "ملبي"، الذي أنهى السباق بزمن 18 ثانية و308 أجزاء من الثانية، فيما فاز بالشوط الرابع المخصص للجير شاهين قرناس للمُلاك الصقر "إسناد" لمالكه بدر بن فهد العرادي الشمري، الذي اجتاز السباق في 17 ثانية و544 جزءًا من الثانية.

أما الشوط الخامس (الأخير) لليوم فكان لفئة جير شاهين قرناس للمُلاك السعوديين، ونجح "العاصفة" في كسب الشوط لصاحبه عبدالهادي بن عبدالله المطيري، بزمن 18 ثانية و289 جزءًا من الثانية.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي (الجهة المنظمة للمهرجان) يكرِّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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