أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أول حضور رياضي جماهيري افتراضي لنهائي كأس الملك برعاية "دهانات الجزيرة"

Print
في سابقة شهدها عالم كرة القدم بالشرق الأوسط وضمن نهائي أغلى الكؤوس

أول حضور رياضي جماهيري افتراضي لنهائي كأس الملك برعاية

رعت "دهانات الجزيرة" العلامة التجارية الأبرز في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي جمعت مساء السبت الفائت فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وقامت إدارة الملعب بعرض حضور جمهور الفريقين العريقين للبطولة النهائية على شاشات عملاقة، وذلك أخذاً بالاحترازات الصحية خلال الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة المستجد "كوفيد 19"، حيث ظهر شعار "دهانات الجزيرة" متفرداً على الشاشات الافتراضية لحضور الجمهور، وتعتبر هذه الرعاية سابقةً في عالم كرة القدم بالشرق الأوسط.

شهدت رعاية "دهانات الجزيرة" لهذا الحدث السنوي الكبير تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على منصة "تويتر"، وكان التفاعل الإيجابي في الغالب من جانب جمهور نادي الهلال بسبب فوز فريقهم بلقب نهائي أغلى الكؤوس للمرة التاسعة في تاريخه.

وحظي إعلان "دهانات الجزيرة" بتعليقات كثيرة من جمهور مباراة القمة، واعتبروه من أبرز الإعلانات التي ظهرت بشكل إيجابي، مما ينعكس على ترسيخ العلامة التجارية لشركة "دهانات الجزيرة" وتثبيت اسمها في أذهان الجمهور.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عن اهتمام الشركة بالمشاركة في المحافل الكبرى ومنها المحافل الرياضية، وأكّد حرصها على استثمار الفرص لإيصال رسالتها إلى الجمهور بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن "دهانات الجزيرة" رعت نهائي السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو العام الماضي، إضافة إلى رعاية موسم الرياض في نسخته الأولى، علاوة على رعاية "شارع أمسودة" ضمن موسم السودة بمنطقة عسير. لافتاً إلى أن رعايتها لمثل هذه الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية التي تقام في المملكة تبرز ظهورها إعلامياً بصورة عامة وترفيهياً على وجه الخصوص، وتأتي سعياً لأداء دورها كشركة وطنية رائدة في تعزيز نمو وازدهار بلادنا الغالية على مختلف الأصعدة.

في ختام المباراة تمّ تتويج فريق الهلال على المنصة، وذلك بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس للاعبين، والجهاز الفني، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وجرى أخذ صور تذكارية للاعبين أمام شاشة الحضور الافتراضي للجمهور بوجود شعار "دهانات الجزيرة".

أول حضور رياضي جماهيري افتراضي لنهائي كأس الملك برعاية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية