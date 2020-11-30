أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة "أم القرى" تعلن انطلاق الاختبارات النهائية مطلع الأسبوع المقبل

Print
تبدأ بالمتطلبات العامة والمقررات العملية

جامعة

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أن الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة والمقررات العملية ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢١ ربيع الآخر، مع استمرار الدراسة.

ونوهت الجامعة عبر حسابها بـ"تويتر" بأن الاختبارات النهائية لبقية المقررات ستبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٨ ربيع الآخر.

وكانت جامعة أُم القرى، قد أعلنت بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.

وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية، ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شبكة عيون الإخبارية