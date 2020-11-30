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ريال مدريد.. الإصابة العضلية تبعد إيدين هازارد عن الفريق

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ريال مدريد.. الإصابة العضلية تبعد إيدين هازارد عن الفريق ريال مدريد.. الإصابة العضلية تبعد إيدين هازارد عن الفريق

ريال مدريد.. الإصابة العضلية تبعد إيدين هازارد عن الفريق

قال نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الاثنين إن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد يعاني مجدداً من إصابة عضلية.

وأضاف النادي في بيان مقتضب أن الفحوص التي أجريت لهازارد كشفت عن أنه يعاني من "إصابة عضلية في الفخذ الأيمن".
ولم يحدد ريال مدريد الموعد المتوقع لعودة هازارد، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن اللاعب سيغيب لمدة 20 يوماً أخرى، وربما لا يعود إلى الملاعب مجدداً خلال العام الجاري.
وكان هازارد قد انضم إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي مقابل 115 مليون يورو قادماً من تشيلسي الإنجليزي.
لكنه عانى خلال موسمه الأول من إصابة وعملية جراحية في الكاحل، وشارك أساسياً في 14 مباراة فقط.
وفي الموسم الجاري، شارك هازارد أساسيا في ثلاث مباريات فقط، حيث عانى من إصابة إلى جانب إصابته بعدوى المستجد.
وجرى تبديل هازارد خلال الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس أمس الأول السبت، بسبب آلام في الفخذ الأيمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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