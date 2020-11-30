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مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و3 من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا

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مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و3 من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و3 من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا
تضارب المعلومات حول كيفية تنفيذ العملية

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و3 من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا

أكدت مصادر استخبارية عراقية، اليوم الاثنين، مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.
وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لـRT، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قُتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية".
وأضافت، أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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