أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تشجير الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة

Print
ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"

تشجير الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة

زرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع جامعة الطائف بمحافظة الخرمة، الشتلات في ساحات الجامعة، ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء".

تستهدف هذه الحملة زراعة أكثر من أربعة آلاف شتلة. وهي امتداد لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق.

جاء ذلك، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، المهندس عبدالله السبيعي، ومدير فرع الجامعة، الدكتور علي مثيب السبيعي.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، عبدالله السبيعي، أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

تشجير الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شبكة عيون الإخبارية