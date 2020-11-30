تشجير الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة

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ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"

زرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع جامعة الطائف بمحافظة الخرمة، الشتلات في ساحات الجامعة، ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء".

تستهدف هذه الحملة زراعة أكثر من أربعة آلاف شتلة. وهي امتداد لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق.

جاء ذلك، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، المهندس عبدالله السبيعي، ومدير فرع الجامعة، الدكتور علي مثيب السبيعي.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، عبدالله السبيعي، أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.