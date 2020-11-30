أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن تسجل 5123 إصابة جديدة بكورونا و 57 حالة وفاة

Print
الأردن تسجل 5123 إصابة جديدة بكورونا و 57 حالة وفاة الأردن تسجل 5123 إصابة جديدة بكورونا و 57 حالة وفاة
223 حالة إضافية و6 ضحايا بالسودان

الأردن تسجل 5123 إصابة جديدة بكورونا و 57 حالة وفاة

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية، 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و6 حالات وفاة وتعافي 33 حالة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 17627، متضمنة 1241 وفاة، وتعافي 10208 حالات.

الأردن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 219530 إصابة.


وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 155026 بعد تسجيل 6454 حالة إضافية، كما سجلت 57 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 2751 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية