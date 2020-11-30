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جي بي سي نيوز :- دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر الإثنين، قادة لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

وذكر البيان أن "الأمين العام يجدد دعوته للقيادة اللبنانية للموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني".

ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية ، وفق "عربي21" .

ومنذ أن كلفه الرئيس اللبناني ميشال عون، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم يتمكن سعد الحريري من التوصل إلى تشكيلة حكومية من اختصاصيين (لا ينتمون إلى أحزاب سياسية).

من جهته أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي تشاؤما غير مسبوق تجاه التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن برّي قوله بمناسبة ذكرى الاستقلال، إن "الاستقلال بدأ بحكومة، فأين نحن؟".

فيما توسعت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، بنقل حديث أكثر تشاؤما عن بري، إذ قال إن الوضع حاليا هو أن "لا أحد يحكي مع أحد، رغم أننا في مرحلة تأليف".

وقبل الحريري، كان عون قد كلف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، لكن الأخير اعتذر جراء خلافات بين القوى السياسية حالت دون إتمام مهمته.

وستحل الحكومة المقبلة محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 آب/ أغسطس الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.