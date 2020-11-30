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وكيل إمارة الجوف يؤكد أهمية الرسائل التوعوية لتوفير المعلومات

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خلال اطلاعه على أعمال وتجهيزات المركز الإعلامي

وكيل إمارة الجوف يؤكد أهمية الرسائل التوعوية لتوفير المعلومات

اطلع وكيل إمارة منطقة الجوف، حسين بن محمد آل سلطان، على أعمال وتجهيزات المركز الإعلامي في أمانة المنطقة، مشيداً بجهود وأداء المركز.

وأكد "آل سلطان"، أهمية الرسائل الإعلامية والتوعوية لتحقيق الأهداف وتوفير المعلومات، متمنياً للقائمين على المركز مزيداً من التوفيق والسداد.

جاء ذلك، خلال زيارة "آل سلطان" للمركز يرافقه أمين المنطقة، المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

واطلع وكيل الإمارة، على أعمال المركز وما يتميز به من تجهيزات وتقنيات حديثة لتسريع وتجويد العمل في القطاع الإعلامي والمعلوماتي، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، حيث حققت مواد المركز الإعلامي التابع للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف نحو 650 ألف مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعد المركز الذي انطلقت أعماله في فبراير الماضي، 105 أخبار صحفية، كما تم نشر 139 تقريراً إعلاميًا، إلى جانب 3 أفلام رسوم متحركة، و52 مقطع موشن جرافيك، و98 إنفوجرافيك.

وقالت مديرة المركز الإعلامي بالأمانة، منيرة بنت مبارك الودعاني، إن المركز يستهدف خدمة المستفيدين من خلال تقديم جميع المعلومات والأخبار حول المشروعات التنموية والخدمات والأعمال البلدية، من خلال مختلف النوافذ التي تشمل وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي وإيصال الرسائل والمعلومات لخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم.

وكيل إمارة الجوف يؤكد أهمية الرسائل التوعوية لتوفير المعلومات

وكيل إمارة الجوف يؤكد أهمية الرسائل التوعوية لتوفير المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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