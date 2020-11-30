أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الكنعاني" و"العتيبي" يتوجان بكأس بطولة الأكاديميات الأولى

Print
بعد فوز فريق نجوم الملكي بركلات الترجيح

توَّج مدير الفئات السنية بنادي الشباب، كنعان الكنعاني، وحارس مرمى نادي الهلال سابقاً، ممثلاً أكاديمية "نجوم الملكي"، الكابتن حسن العتيبي، بكأس بطولة أكاديمية الملكي للأكاديميات الأولى.

نظم البطولة، إداري أكاديمية نجوم الملكي، فراس السلطان إداري، على ملاعب شبه الجزيرة، بحضور رئيس الأكاديمية سطام الجبر "أبو هيا"، وسلطان الناصر، وخالد السبيعي، وماجد الحارثي، وعمر العثيمين، ورياض العبداللطيف، وتركي المحمود، وبدر المسلم، وفاروق الرشيد.

وانتهت المباراة النهائية، بين فريقي أكاديمية نجوم الملكي وأكاديمية الليفر على ملاعب شبه الجزيرة بمنطقة الرياض؛ بفوز فريق نجوم الملكي بركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة (1/1) في الأشواط الأصلية من المباراة، بعد أن قدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات.

وأدار المباراة تحكيميًا ذياب الشمري، ساحة، وساعده محمد إدريس، وعامر محمد، وسالم الشمري "دولي صالات" حكم رابع.

وتواجد عبدالله مبارك السبيعي "سناب حواري الشرق"، وقاسم المطيري "سناب أحياء الرياض" وسلطان البيشي، لتغطية الحدث الكبير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شبكة عيون الإخبارية