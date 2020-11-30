"العلاقات العمالية" بالرياض تنهي دفع أكثر من 31 مليوناً مستحقات لعمالة متوفين

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بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم

أنهت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال السنة والثلاثة أشهر الماضية، طلبات مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي لا تقتصر على تصفية مستحقات المتوفين، بل يشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، بسبب عدم حضوره لجلسات التسوية الودية، بالإضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل الموقوف عن العمل.