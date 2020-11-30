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اختتام منافسات سباق رماح للهجن.. غداً

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اختتام منافسات سباق رماح للهجن.. غداً اختتام منافسات سباق رماح للهجن.. غداً
برعاية وزير الرياضة وحضور فهد بن جلوي

اختتام منافسات سباق رماح للهجن.. غداً

تختتم غداً منافسات سباق رماح للهجن الذي يعد ثالث السباقات في روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2020 – 2021، برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.

يأتي ذلك بعد سباقي حائل والنعيرية اللذين سبق الإعلان عن إقامتها في ستة ميادين بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وجه في الـ22 من أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها؛ وذلك حرصاً من سموه على الهجن واهتماماً منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءاً مهماً من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي سباق "الماراثون بكار – حيل" بالإضافة إلى ماراثون قعدان – زمول، فيما ستقام أشواط "رمز زمول مفتوح" وأشواط رمز زمول عام في الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهراً.

من جهة أخرى، حققت "شعلة" لمالكها عبدالله محمد الحويطي أفضلية التوقيت في منافسات الاثنين لمسافة 8 كم " 8 أشواط حيل – زمول" بعد أن قطعت المسافة بزمن 12:48.331 دقيقة، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في الأشواط من الثاني حتى الثامن على التوالي: نجد، ربشة، الذيب، ثمينة، مهلي، مخيفة، حبار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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