أخبار عاجلة

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

رسميًا.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة الإعادة في انتخابات النواب

Print

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والتي أجريت فعاليات التصويت فيها خلال أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى ضمت 142 مقعدا فرديا، حسم منها 32 مقعدا من الجولة الأولى في محافظات الجيزة والفيوم والبحر الأحمر والاسكندرية، ولا يزال مقعد مركز ديرمواس بمحافظة المنيا مؤجلاً لوقت لاحق،

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مقاعد القائمة في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثاني شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا.

ولمعرفة النتيجة طالع الأوراق التالية:

Screenshot_2020-11-30-15-09-34-81_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-09-40-97_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-10-17-42_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-10-14-25_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-10-11-64_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-09-54-87_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-09-57-95_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-10-03-68_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-10-06-05_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-10-09-02_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-09-51-60_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-09-47-44_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-09-44-28_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948Screenshot_2020-11-30-15-09-30-71_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الملياردير الأمريكى "محمد حديد": مونامور غزة يجنن..والمصريين "صحابى"

الملياردير الأمريكى "محمد حديد": مونامور غزة يجنن..والمصريين "صحابى"

أخر النهار | شركة بيراميدز للتطوير العقاري تكشف تفاصيل المشروعات الجديدة لخدمة المواطن المصري

أخر النهار | شركة بيراميدز للتطوير العقاري تكشف تفاصيل المشروعات الجديدة لخدمة المواطن المصري

موجز الاخبار| الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لتطوير التعاون العسكري بين مصر و اليونان

موجز الاخبار| الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لتطوير التعاون العسكري بين مصر و اليونان

بسبب فيديوهاته عن المسيحية، اعتقال اليوتيوبر المصري أحمد سبيع

بسبب فيديوهاته عن المسيحية، اعتقال اليوتيوبر المصري أحمد سبيع

شبكة عيون الإخبارية