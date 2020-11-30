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"العدل": 21 مركزاً في "شمل" تقدم 85 ألف خدمة لـ34 ألف مستفيد سنوياً

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المبادرة مقدمة من الوزارة لتعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة

أسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة.

ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة "الوالدين – الأطفال".

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم المبادرة لأكثر من 85 ألف خدمة، لـ34 ألف مستفيد سنوياً، من خلال 21 مركزاً في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة شمل تعمل على توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم، وحماية حقوق لأطفال المحضونين، وتوعية الأبوين بـأهمية الاستقرار بعد الانفصال.

وتستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعياً ونفسياً، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، للمستفيدين من خدماتها، جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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