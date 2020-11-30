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عميد "اتصالات الرياض" يطالب المتدربين ببذل الجهد مع اقتراب انتهاء دراستهم

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عميد "اتصالات الرياض" يطالب المتدربين ببذل الجهد مع اقتراب انتهاء دراستهم عميد "اتصالات الرياض" يطالب المتدربين ببذل الجهد مع اقتراب انتهاء دراستهم
قدّم لهم التهنئة بالتخرج والاعتذار لعدم التمكن من عمل حفل

عميد

أكد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، على جميع المتدربين بالكلية بضرورة بذل الجهد، خاصة مع اقتراب انتهاء دراستهم.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد أمس، عبر منصة البلاك بورد بحضور عدد كبير من متدربي الكلية .

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين، إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن اللقاء -الذي عقد أمس، عن طريق منصة البلاك بورد، بحضور عدد كبير من متدربي الكلية- ناقش العديد من المواضيع، وأكد على ضرورة الاستعداد الكامل للاختبارات.

وبين أن عميد الكلية اقترح فتح المكتبة صباحاً ومساءً أيام الاختبارات؛ لمن يرغب أداء الاختبار فيها. كما وجه المتدربين لضرورة تسجيل المقررات في المواعيد المحددة .

ودعا الخريجين إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الحصول على عمل، وقدم لهم التهنئة بالتخرج والاعتذار لعدم التمكن من عمل حفل تخرج نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية من .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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