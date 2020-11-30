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"مدني الباحة" يُغلق عقبتي الباحة وحزنه

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"مدني الباحة" يُغلق عقبتي الباحة وحزنه "مدني الباحة" يُغلق عقبتي الباحة وحزنه
نتيجة هطول الأمطار وتساقط الصخور

أغلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم جميع الطرق "العقاب" التي تربط سراة المنطقة بقطاع تهامة؛ احترازيا نظراً لكثافة الضباب والرياح الشديدة، واستمرار هطول الأمطار.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب مهندس فايز الغامدي، أنه تم إغلاق عقبة الباحة وعقبة حزنه، كإجراء احترازي في ظل الأمطار الغزيرة؛ حفاظاً على سلامة سالكي تلك الطرق.

وأوضح أن جميع دوريات السلامة تقوم بواجبها حيال رفع الحالة إلى مركز القيادة والتوجيه، وكذلك تمرير المعلومات إلى غرف العمليات المشتركة، وتنبيه ومنع المواطنين من عبور الأودية التي تشكل خطورة في الوقت الراهن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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