جاهزية عالية لعودة منافسات "كأس محمد السادس".. والرياض تحتضن أولى مباريات العودة

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قبل لقاء "الكلاسيكو" بين الاتحاد والشباب

أكملت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالاتحاد العربي لكرة القدم كل الترتيبات الخاصة باستئناف منافسات البطولة في مرحلة دور نصف النهائي، في الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية والإعلامية والحكام، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب حاجة فيروس كورونا (كوفيد–19).

وستكون وجهة أولى مباريات البطولة في العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن مساء يوم الأربعاء القادم مباراة ذهاب دور نصف النهائي بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين، وذلك على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، على أن يلتقيان مجدداً في الرابع من يناير القادم في مباراة الإياب في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مشوار الشباب

استهل فريق الشباب مشواره في منافسات البطولة، بمواجهة نظيره فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32، وحقق فوزاً خارج ملعبه بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه في مباراة الإياب على أرضه في مدينة الرياض بثنائية دون رد.

وفي دور الـ 16، ضرب فريق الشباب موعداً مع فريق شباب الأردن الأردني، ليكتفي بهدف دون رد في مواجهة الذهاب على ملعبه، قبل أن يخطف تعادلاً إيجابياً قاتلاً (1 – 0) في مباراة الإياب في العاصمة الأردنية عمان.

في دور ربع النهائي، أسفرت القرعة عن لقاء يجمع بين فريق الشباب ونظيره فريق الشرطة العراقي، ليحقق الأول فوزاً كبيراً في مباراة الذهاب بنتيجة 6 – 0 على أرضه في مدينة الرياض، قبل أن يكرر تفوقه خارج ملعبه في لقاء الرد بهدف دون مقابل، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي.

وإجمالاً، خاض فريق الشباب 6 مباريات نحو الدور نصف النهائي، حقق الفوز في 5 منها وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 14 هدفاً واستقبل مرماهم هدفين فقط.

مشوار الاتحاد

كانت ضربة البداية لفريق الاتحاد أمام نظيره فريق العهد اللبناني، إذ حقق الفوز ذهاباً بثلاثية دون رد في مدينة جدة، قبل أن يتعادل الفريقان إياباً بدون أهداف في مدينة بيروت، لكن القرعة أسفرت عن صدام قوي للاتحاد في دور ثمن النهائي، بملاقاة فريق الوصل الإماراتي، إلا أن الفريق الاتحادي أبلى بلاءً حسناً وفاز خارج ملعبه ذهاباً بـ 2 - 1، ومن ثم كرره تفوقه على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب بثنائية نظيفة.

ورغم التعثر في مباراة ذهاب دور ربع النهائي على ملعبه أمام فريق أولمبيك آسفي المغربي والتعادل بـ 1 - 1، إلا أن فريق الاتحاد اقتنص بطاقة العبور إلى مربع الذهب، بفضل انتصار خارج الديار بهدف دون رد، ليضرب موعداً مرتقباً مع مواطنه الشباب.

وبشكل عام، خاض فريق الاتحاد 6 مباريات في طريقه نحو دور نصف النهائي، انتصر في 4 منها وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل مرماهم هدفين فقط.