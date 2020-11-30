أخبار عاجلة

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النائب العام يستقبل محافظ هيئة "الجمارك"

Print
بحثا تعزيز التعاون من خلال إجراءات متبادلة

النائب العام يستقبل محافظ هيئة

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك ، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة، الهادفة إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.

النائب العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

شبكة عيون الإخبارية