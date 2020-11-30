كلمات مؤثرة لطبيب اردني متوفى بكورونا ... أشهد لله أنني أتممت واجبي كما ينبغي

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخر كلمات للطبيب احمد اضي الذي توفي اليوم الاحد اثر اصابته بفيروس كورونا .

وكان اخر كلام ماضي بعد اصابته بالفيروس عبر منشور له على فيس بوك :

" وبينما كنت مستلقيا على سريري في العناية المركزة ، أجد صعوبة في التنفس بعمق ...

وأعاني من ألم رهيب يكسر كل قطعة من جسدي ، ولا يتبقى فيها شيء غير متصل بالأنابيب والحقن ...

أرى نظرات طبيبي وزملائي الممرضات بين الخوف والأمل

وحركات سريعة ومضطربة تضعني على جهاز التنفس الصناعي بعد الانخفاض الحاد في تشبع الأكسجين في الدم ...

وأعلم أن فشل جهازي التنفسي الإلهي هو بداية الطريق إلى نهايتي الحتمية التي رأيتها دائمًا ... كوني الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض ... وأرى بوضوح النهاية الآن ...

قبل أيام قليلة ، فقدت زميلًا لي كان نائمًا بجوار نفس الحالة المرضية ... ذهب أمامي إلى نفس الوجهة ...

اقسم بالله لم اعد خائف

أشهد لله أنني أتممت مهمتي وواجبي كما ينبغي

أثق بالله وأسأله أن يتقبل أفعالي ، لأنني كنت أقوم بهذا العمل فقط من أجل رضاه

كل ما اتمنى ان يرعاني الله ويحمي عائلتي واولادي الذين افتقدهم كثيرا

قلبي يتألم من فكرة تركهم ...

دعوتي لك يا إلهي هؤلاء هم أولادي الذين لم أجد سعادتي الوقت الكافي للتمتع بها ...

وأن يتذكر إخواني كل ما فعلته خيراً وجميلاً ... "