نيويورك تعلن عن فتح المدارس الابتدائية بدءاً من الشهر القادم

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العمدة: الطلاب سيخضعون أسبوعياً لفحوص الإصابة بفيروس كورونا

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، يوم أمس الأحد، عن فتح المدارس الابتدائية، ومدارس الأطفال الذين يعانون صعوبات تعليمية، في المدينة، ابتداءً من 7 ديسمبر القادم.

قال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي: "إن إعادة فتح المدارس ممكنة؛ لأن لدينا أدلة كثيرة على أن المدارس آمنة جداً".

كما أكد عمدة المدينة أن الطلاب سيخضعون أسبوعياً لفحوص الإصابة بفيروس كورونا، معتبراً أن الحضور إلى المدرسة خمسة أيام في الأسبوع، هو "الخيار الأفضل فيما يتعلق بالمدارس الفسيحة، بما يكفي للسماح بتطبيق التباعد الجسدي بين التلاميذ".



وتابع قائلاً: "نريد أن يذهب أطفالنا إلى المدرسة قدر الإمكان، وهذا أيضاً ما تريده عائلاتنا".

ووفق "روسيا اليوم" من جهته، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو: "هذا هو الطريق الواجب اتباعه، والقرار الأفضل".

وبحسب الوكالة الفرنسية، تخلت بلدية نيويورك عن إلزامية إغلاق المدارس الابتدائية، طالما أن معدل إيجابية اختبارات كورونا لا يتعدى 3% خلال فترة أسبوع، حيث تبلغ نسبة الاختبارات الإيجابية في نيويورك حاليا 3.1%.

جدير بالذكر أنه حتى الآن، كان يسمح بالتدريس وجهاً لوجه في المدرسة، لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، فيما ستبقى المدارس الثانوية العامة مغلقة، باستثناء تلك المخصصة لمن يعانون صعوبات في التعلم.

مدينة نيويورك الأمريكية