بداية من الغد.. تفاصيل استئناف نشاط الغوص جزئيًا بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy
01:05 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
كتب- محمد نصار:
تبدأ وزارة البيئة، غدًا الثلاثاء، استئناف نشاط الغوص بجنوب سيناء عقب فترة التوقف السابقة.
وينشر مصراوي ضوابط عودة النشاط من جديد والشروط الحاكمة له على النحو التالي:
- يشمل القرار الرحلات البحرية بمواقع الأنشطة بالمحميات الطبيعية في المحافظة.
- يتم استئناف النشاط في مواقع محددة وهي: "نورت لاجون – ثاوث لاجون – التمبل – الكهرباء – خريطة الجزيرة البيضاء"، وغير مسموح بالغوص في غير تلك الأماكن.
- تصدر الوزارة لاحقا قائمة بالضوابط التنظيمية والبيئية بشأن هذا النشاط والمكملة لهذه التعليمات فضلا عن تطبيق المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة المحددة بمعرفة جهات الاختصاص.
- تعمم والضوابط المكملة لها على مراكز الغوص ويخاطب بها الجهات المعنية.
- تسري الضوابط لمدة عام من تاريخ العمل بها ما لم يصدر تعليمات أخرى.
- يقع كل من يخالف هذه التعليمات والضوابط المكملة لها تحت طائلة مواد العقوبات بالقانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات والقرارات المكملة له ويتم إيقاف الكيان المخالف عن زيارة المحمية.