بداية من الغد.. تفاصيل استئناف نشاط الغوص جزئيًا بجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة البيئة، غدًا الثلاثاء، استئناف نشاط الغوص بجنوب سيناء عقب فترة التوقف السابقة.

وينشر مصراوي ضوابط عودة النشاط من جديد والشروط الحاكمة له على النحو التالي:

- يشمل القرار الرحلات البحرية بمواقع الأنشطة بالمحميات الطبيعية في المحافظة.

- يتم استئناف النشاط في مواقع محددة وهي: "نورت لاجون – ثاوث لاجون – التمبل – الكهرباء – خريطة الجزيرة البيضاء"، وغير مسموح بالغوص في غير تلك الأماكن.

- تصدر الوزارة لاحقا قائمة بالضوابط التنظيمية والبيئية بشأن هذا النشاط والمكملة لهذه التعليمات فضلا عن تطبيق المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة المحددة بمعرفة جهات الاختصاص.

- تعمم والضوابط المكملة لها على مراكز الغوص ويخاطب بها الجهات المعنية.

- تسري الضوابط لمدة عام من تاريخ العمل بها ما لم يصدر تعليمات أخرى.