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بداية من الغد.. تفاصيل استئناف نشاط الغوص جزئيًا بجنوب سيناء

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بداية من الغد.. تفاصيل استئناف نشاط الغوص جزئيًا بجنوب سيناء بداية من الغد.. تفاصيل استئناف نشاط الغوص جزئيًا بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:05 م الإثنين 30 نوفمبر 2020

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة البيئة، غدًا الثلاثاء، استئناف نشاط الغوص بجنوب سيناء عقب فترة التوقف السابقة.

وينشر مصراوي ضوابط عودة النشاط من جديد والشروط الحاكمة له على النحو التالي:

- يشمل القرار الرحلات البحرية بمواقع الأنشطة بالمحميات الطبيعية في المحافظة.

- يتم استئناف النشاط في مواقع محددة وهي: "نورت لاجون – ثاوث لاجون – التمبل – الكهرباء – خريطة الجزيرة البيضاء"، وغير مسموح بالغوص في غير تلك الأماكن.

- تصدر الوزارة لاحقا قائمة بالضوابط التنظيمية والبيئية بشأن هذا النشاط والمكملة لهذه التعليمات فضلا عن تطبيق المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة المحددة بمعرفة جهات الاختصاص.

- تعمم والضوابط المكملة لها على مراكز الغوص ويخاطب بها الجهات المعنية.

- تسري الضوابط لمدة عام من تاريخ العمل بها ما لم يصدر تعليمات أخرى.

  • يقع كل من يخالف هذه التعليمات والضوابط المكملة لها تحت طائلة مواد العقوبات بالقانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات والقرارات المكملة له ويتم إيقاف الكيان المخالف عن زيارة المحمية.

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