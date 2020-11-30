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يعيد نشر إصابة بايدن.. هذا كان تعليقه

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ترامب يعيد نشر فيديو إصابة بايدن.. هذا كان تعليقه يعيد نشر إصابة بايدن.. هذا كان تعليقه
الرئيس كان قد انزلق أثناء اللعب مع كلبه

ترامب يعيد نشر فيديو إصابة بايدن.. هذا كان تعليقه

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ، نشر مقطع يُظهر إصابة الرئيس المنتخب، جو بايدن، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتمنى ترامب في تعليقه أن يتحسن بادين قريبًا.

وكان بايدن قد أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى؛ لكن الأشعة السينية تُظهر "عدم وجود كسر واضح"؛ بحسب بيان صادر عن طبيبه، بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه، السبت.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، يوم الأحد: "الرئيس المنتخب جو بايدن أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى. الأشعة السينية الأولية تطمئن أنه لا يوجد كسر واضح، وسيحصل على تصوير مقطعي إضافي لتصوير أكثر تفصيلًا".

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن مكتب بايدن أنه سيخضع لفحص من قِبَل جراح عظام "بدافع الحذر الشديد"، بعد أن لوى كاحله وهو يلعب بالكلب.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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