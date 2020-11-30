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"التحالف": الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً من عمران وسقط داخل صعدة

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"التحالف": الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً من عمران وسقط داخل صعدة "التحالف": الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً من عمران وسقط داخل صعدة
المالكي: ينتهكون القانون الدولي بإطلاق الصواريخ وسقوطها على المدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم، صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العميد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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