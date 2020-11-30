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.. 26338 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة

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روسيا.. 26338 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة .. 26338 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة
تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم الـ85

روسيا.. 26338 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة

سجلت روسيا 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و368 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يمثل تراجعًا مقارنة بالحصيلة السابقة؛ حيث تم تسجيل 450 وفاة و26.6 ألف إصابة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الاثنين؛ تَمَاثل للشفاء خلال اليوم الماضي 17247 شخصًا؛ مما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و778704 أشخاص.

وارتفعت حصيلة المصابين في روسيا إلى مليونين و295654، بينهم 39895 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وتتصدر موسكو قائمة المدن الروسية الأكثر تضررًا جراء تفشي الوفاء؛ حيث سجلت خلال اليوم الماضي، 6511 إصابة، تليها سان بطرسبورغ حيث سجلت 3701 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت السلطات الروسية حتى الآن لقاحين مضادين لفيروس كورونا؛ لكن اختباراتهما السريرية لم تُختتم بعد، ومن المقرر أن تنطلق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الوباء في البلاد أواخر العام الجاري- أوائل العام القادم.

وأصبح "إيبيفاك كورونا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تم تسجيله في روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوّره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ومقره في موسكو.

وقد أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الأسبوع الماضي، أن عمليات التطعيم بدأت بشكل محدود، ويجري توسيع عملية إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة استعدادًا لحملة التطعيم المجانية، التي ستشمل كل المواطنين الراغبين في ذلك.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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