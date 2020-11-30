"الشمراني" رئيسًا تنفيذيًّا لـ"المساحة الجيولوجية"

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بقرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الصناعة

أصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا يقضي بتعيين المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة.

وأعرب المهندس عبدالله الشمراني عن شكره واعتزازه وامتنانه بهذه الثقة، مثمنًا لمجلس إدارة الهيئة -برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية- تشريفه بهذه المهمة لخدمة الوطن الغالي، وتحقيق تطلعات المملكة.

وقال: "أسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه المهمة على أكمل وجه، وأن أكون عونًا لخدمة وطني، وأن أساهم مع زملائي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على تطوير سير الأعمال والمشاريع التي تحقق تطلعات المسؤولين؛ مضيفًا أن المرحلة القادمة مرحلة تتطلب منا بذل مزيد من الجهد والعطاء والتضحية؛ للمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال تفعيل المبادرات التي تعمل عليها الهيئة والتي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وتولى الشمراني -خلال مسيرته العملية التي تجاوزت ٣٠ عامًا- عددًا من المناصب القيادية والإدارية منها: رئيس للشركة العربية للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات، كما رأس أيضًا شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات، وشركة الجبيل للأسمدة، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.

تدرج "الشمراني" خلال مسيرته الحافلة في عدة مناصب قيادية حتى تَسَلّم منصبه السابق كقائد لأكبر شركات سابك، وقاد بنجاح دمج شركتي "صدف وبتروكيما" التابعتين لسابك عام ٢٠١٩، إلى أن أصبحت شركة واحدة، وتعتبر من أكبر الشركات في العالم، كما شغل المهندس الشمراني عضوية عدة مجالس إدارات غير ربحية (جمعيات، ومنظمات).

يُذكر أن الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٩م.