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الرياض ـ مباشر: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، يعكس ارتفاع الطلب باكتتاب زيادة رأسمال "زين السعودية"، ثقة المساهمين والمستثمرين في استراتيجيتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

وأوضح الخرافي، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، أن نجاح الشركة في إعادة هيكلة رأسمالها، يساعد في تعزيز الربحية، وهو ما سيفتح المجال لتوزيع أرباح نقدية لأول مرة في تاريخ الشركة.

وأشار إلى أن تلك الخطوة ستعزز قدرة الشركة بالتوسع في أنشطتها واستثماراتها في قطاع الاتصالات في المملكة.

وتابع: " يُبشر نجاح زين السعودية في إعادة هيكلة رأسمالها بدخولها في مرحلة تحوّل جديدة على الصعيدين التشغيلي والربحي، خصوصا وأن هذه العملية جاءت بعد انتقال الشركة إلى الربحية في السنوات الثلاث الأخيرة، وتسجيلها مساراً تصاعدياً مستمراً".

وقال الخرافي إنه متفائل بمستقبل عمليات الشركة وقدراتها المالية، بعد نجاحها في هذه الخطوة، خصوصا وأن إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال جاءت بالتزامن مع وفاء الشركة بالتزاماتها المالية مع المؤسسات المالية.

وأضاف قائلا: "لقد أدت عملية إعادة هيكلة رأس المال إلى تخفيض الخسائر المتراكمة ورسملة قرض المساهم، كما سيتم استخدام المتحصلات النقدية من الاكتتاب في سداد تسهيلات المرابحة وخفض الديون".

كما لفت إلى أن إدارة الشركة تقوم حاليا بالاستفادة من التطورات الإيجابية التي حققتها خلال هذه الفترة، حيث تستهدف المزيد من النمو لعملياتها في مجالات الابتكارات الرقمية، الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وأكد الخرافي أن زين السعودية ستواصل توسعاتها على شبكة الجيل الخامس في مدن جديدة، والتوسّع أيضاً في مدن تمت تغطيتها من قبل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالشكل الذي يضمن تفوّق الشركة محلياً ودولياً.

وقال إن عملية إعادة هيكلة رأس المال جاءت بالتزامن مع حفاظ "زين السعودية" على تحقيقها ربحية للربع التاسع على التوالي، بعد تحوّلها منذ 3 سنوات إلى الربحية.

وبين أن هذا الأداء انعكس على الخسائر المتراكمة للشركة، التي واصلت الانخفاض بدورها بناءً على صافي الربح المحقّق خلال الربع الثالث من العام 2020، وإعادة هيكلة رأس المال التي تمت خلال الربع الرابع منه، وبذلك، تم إطفاء معظم الخسائر المتراكمة لتصل إلى 34 مليون ريال.

ولفت إلى أنه منذ إعادة هيكلة رأس المال، ارتفع سعر سهم الشركة ليصل إلى أعلى مستوى منذ العام الجاري بقيمة تفوق الـ13 ريالاً للسهم، مقارنة بـ6 ريالات في العام الماضي.

وكشفت زين السعودية، في 9 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أن نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي بلغت 469.1%، من خلال بيع 59.56 مليون سهم، بمتوسط سعر 11.29 ريال، ليصل إجمالي العائد من بيع الأسهم التي لم يُكتتَب بها 672.53 مليون ريال.

وأعلنت "زين السعودية" في سبتمبر / أيلول الماضي، عن نجاحها في توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك مع تحالف من عدة بنوك، والمقدّر بـ3.85 مليار ريال بشروط تفضيلية، مما سيوفّر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.

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