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"غرفة الرياض" تدعو المهتمين للمشاركة في استطلاع تحديات العقار

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"غرفة الرياض" تدعو المهتمين للمشاركة في استطلاع تحديات العقار "غرفة الرياض" تدعو المهتمين للمشاركة في استطلاع تحديات العقار
للتعرف على أبرز الحلول المقترحة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات

دعت لجنة التشريعات وبيئة الأعمال المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض، جميع المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري للمشاركة في الاستطلاع الذي أطلقته اللجنة حول التحديات التي تواجه التشريعات وبيئة الأعمال العقارية.

جاء ذلك بهدف حصر تلك المعوقات، وتحليل نتائج الاستطلاع، والتعرف على أبرز الحلول المقترحة التي تمكن اللجنة من تقديم أفضل الخدمات.

ودعا رئيس اللجنة عبدالعزيز بن هلال آل داود، جميع المهتمين إلى المشاركة في استطلاع الرأي عبر تعبئة الاستبيان على الرابط: https://yourls.surveylegend.com/s/2r8q؛ نظرًا لما لها من أثر فعال في التوصل إلى نتائج ذات قيمة تحقق الأهداف المرجوة، والرفع بتلك المقترحات إلى الجهات ذات العلاقة في المرحلة المقبلة لمعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع.الرياض غرفة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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