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بالتعاون مع "موهبة".. "الملكية الفكرية" تدرّب 10 طلاب في أولمبياد "إبداع 2020"

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بعد تحكيم مشاريعهم من قِبَل الهيئة.. لبناء الكوادر ورفع القدرات

بالتعاون مع

قدّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، برنامجًا تدريبيًّا لعشرة طلاب وطالبات من أبناء "موهبة" الفائزين بالجائزة الخاصة المقدمة من الهيئة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) 2020، وتم تحكيم مشاريعهم من قِبَل فريق تحكيم من الهيئة، ضمن الجوائز المقدمة للمشاركين في الأولمبياد، لبناء الكوادر السعودية، ورفع مستوى القدرات وتنميتها في مجالات الملكية الفكرية.

وحمل البرنامج التدريبي عنوان: "الملكية الفكرية والموهوبون"، الذي استمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الجاري، بإجمالي 5 ساعات تدريبية، بواقع ساعة يوميًّا.

ويهدف البرنامج الذي نُفذ عن بُعد إلى توسيع أفق المتدربين عن الملكية الفكرية ومجالاتها، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ودورها المحوري في العالم وانضمام المملكة لعضويتها، واطلاع المتدربين على طبيعة عمل أكاديمية الملكية الفكرية والمشاريع التي تشرف عليها بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتضمّن التدريب المفاهيم الأربعة الأساسية لقيام الملكية الفكرية، إلى جانب جولة للتعرف على طبيعة عمل الفاحصين في الملكية الفكرية في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية، وعرض بعض الاختراعات الغريبة في عالم براءات الاختراع على المتدربين، إضافة إلى مناقشة موضوع الموروث الشعبي، وإنفاذ الملكية الفكرية واحترامها.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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