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المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في نيجيريا

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المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في نيجيريا المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في نيجيريا
"الخارجية" قدمت العزاء لذوي الضحايا وللجمهورية الشقيقة حكومة وشعباً

المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في نيجيريا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية ، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدّمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدّدت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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